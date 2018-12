Toriyama ci parla di Dragon Ball Super: Broly e del suo personale coinvolgimento

A detta di molte persone coinvolte nella sua realizzazione, Dragon Ball Super: Broly è il lungometraggio d’animazione più interessante fra quelli tratti dalla leggendaria opra di Akira Toriyama. Ma cosa ne pensa il noto mangaka della pellicola?

In occasione del panel tenuto questo weekend al Jump Festa 2019, Toei Animation ha mostrato ai partecipanti un messaggio di Toriyama circa Dragon Ball Super: Broly, che solo lo scorso 14 dicembre ha infatti esordito nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone. Ve lo proponiamo di seguito.



“Salve a tutti. Sono Akira Toriyama. Avrei dovuto accogliervi di persona, ma dal momento che non amo mostrarmi pubblicamente sui palchi, mi perdonerete per avervi invito questo messaggio. […] Il lungometraggio intitolato ‘Dragon Ball Super: Broly’ è già nelle sale. È il terzo film d’animazione cui ho collaborato attivamente. Quando era ancora in corso la serializzazione del fumetto, ero troppo impegnato per contribuire alla versione animata; ma dal momento che oggi ho molto più tempo libero, senza rendermene conto mi sono ritrovato coinvolto nel mondo dell’animazione.



Ciononostante, tutto quello che ho fatto è stato ideare la storia, i dialoghi e il design [dei personaggi]; quelli che hanno faticato davvero sono i membri dello staff che hanno realizzato la pellicola. Grazie a loro, il film sembra un successo.”



In seguito, Toriyama ha anche parlato dell’indiscusso protagonista della pellicola: Broly, il Super Saiyan leggendario del Settimo Universo.



“Il personaggio di Broly era popolare anche al tempo, quindi se il film fosse stato un flop, la colpa sarebbe stata senza dubbio della storia che ho scritto. Sono un po’ sollevato [che non lo sia]. Eppure, come penso ormai saprete anche voi, le scene di combattimento realizzate da Toei Animation sono fantastiche. Per uno come me, anche solo visionare la pellicola è stato estenuante.”

Nonostante il film sia già nelle sale del Giappone, Toriyama non sembra intenzionato a lasciarsi alle spalle i banchise di Dragon Ball. Il mangaka, infatti, sta collaborando con Toyotaro nella realizzazione del nuovo arco narrativo del manga ufficiale di Dragon Ball Super.