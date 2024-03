'Toriyama mi ha salvato la vita': il toccante omaggio del doppiatore americano di Goku

La morte di Toriyama ha generato una risonanza mediatica tale da portare appassionati, addetti ai lavori e addirittura amministrazioni governative ad omaggiare la memoria dell'indimenticato maestro. E a due settimane di distanza dalla sua dipartita, anche il doppiatore americano di Goku, Sean Schemmel, ha voluto commemorare pubblicamente il maestro.

Tra i tributi osservati in questa decina di giorni, quello del voice actor statunitense appare tra i più emotivamente toccanti, soprattutto per come l'artista individua nell'opera capostipite di Toriyama il progetto che gli ha cambiato completamente l'esistenza, e non solo da un punto di vista puramente lavorativo/economico. Intervenuto nel corso di una live streaming, Schemmel inizia il suo lungo e accorato omaggio ricordando proprio l'impatto nevralgico che il ruolo di Goku ha avuto sulla sua vita, soprattutto agli inizi della carriera. Per poi arrivare ad omaggiare la memoria di un artista come Toriyama, la cui eredità culturale trascende il classico rapporto pubblico-testo.

“Nonostante non abbia mai conosciuto personalmente Akira Toriyama” dichiara qui il doppiatore statunitense con la voce rotta dall'emozione “posso affermare che il maestro mi ha salvato la vita. Nel momento stesso in cui ho iniziato a lavorare alla serie 25 anni fa, ho usato infatti il primo stipendio guadagnato con il doppiaggio di Dragon Ball per pagarmi delle sedute terapeutiche dallo psicologo, in modo da focalizzare l'attenzione sulla mia salute mentale. E prima di ottenere il ruolo di Goku” prosegue Schemmel “mi sentivo come se fossi una 'persona persa', alla continua ricerca di qualcosa che desse un significato alla mia esistenza, e per cui era importato votare la mia intera vita. E Dragon Ball ha rappresentato proprio questo”.

Nel corso della live, infatti, il doppiatore americano ricorda come la serie animata tratta dal manga di Toriyama gli avesse improvvisamente materializzato quell'opportunità che stava cercando da tempo per dare una sterzata alla propria esistenza, a segnalare quanto l'anime rappresentasse qualcosa di ben più importante, ai suoi occhi, di un semplice lavoro. “Più passavano gli anni” racconta Schemmel “e più speravo che mi si presentasse un'opportunità lavorativa a cui dedicare totalmente me stesso, e proprio dopo aver superato i provini per Dragon Ball, e aver ottenuto il ruolo da protagonista, che è stato tanto scioccante quanto, forse, immeritato” ricorda qui ironicamente il voice actor “ho deciso di votare anima e corpo a questo progetto, per cui ancora oggi provo una passione inscalfibile”.

Se di recente un grande artista come Jackie Chan ha omaggiato Akira Toriyama ricordando le analogie espressive tra i loro lavori, il doppiatore di Goku ha voluto estendere il ricordo anche oltre il solo impatto personale, arrivando a ragionare sull'importanza acquisita dal maestro nella cultura pop contemporanea. “Masako Nozawa [la voce giapponese del protagonista e di numerosi personaggi di Dragon Ball] una volta ha detto che Goku è l'amico di tutti noi” prosegue il doppiatore nelle battute finali della live “un'affermazione, questa, di cui inizialmente non avevo compreso bene il significato. Poi però ho capito a cosa stesse alludendo: ovvero alla capacità innata di Goku di creare legami tra tutti coloro che hanno amato Dragon Ball”.

Un omaggio sincero, questo di Schemmel, che in continuità con i (tanti) tributi ricevuti dal maestro nelle ultime due settimane, pone in risalto quei valori edificanti – e forse anche catartici – che hanno consentito ad un'opera come Dragon Ball, e per estensione a colui che l'ha creata, di stabilire con il proprio pubblico di riferimento una connessione tanto intensa quanto inossidabile. Che trascende la mera onda del tempo.

