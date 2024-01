Da Toriyama a Toyotaro: come viene creato Dragon Ball?

Dal 2015, Akira Toriyama collabora con Toyotaro per portare avanti il manga di Dragon Ball Super. Tuttavia, col passare del tempo, il successore di Toriyama è diventato il responsabile principale della serie sulle Sfere del Drago. Ma come funziona il processo creativo che si cela dietro alla pubblicazione dei capitoli di Dragon Ball Super?

Dopo la rivelazione del produttore Akio Iyoku sul futuro del manga di Dragon Ball Super, è stata diffusa un'intervista sul sito ufficiale di Dragon Ball nella quale Toyotaro ha svelato che la creazione di un capitolo dell'opera inizia con una sua idea. L'artista sviluppa una storia e una trama per il nuovo capitolo da presentare all'editore Victory Uchida, il quale, insieme i suoi collaboratori, analizza l'idea e fornisce vari feedback a Toyotaro. Se l'idea viene approvata, l'artista può iniziare a lavorare sul capitolo.

La prima fase di lavoro è la creazione di uno storyboard, ovvero una rappresentazione grafica che illustra la storia e le scene del capitolo. Dopo averlo disegnato a mano, l'artista lo presenta nuovamente a Uchida e agli editori, i quali suggeriranno eventuali modifiche prima di approvarlo.

Una volta terminato, lo storyboard viene presentato al creatore originale della serie, Akira Toriyama, per un'ultima approvazione. Solo dopo aver ricevuto anche il suo consenso, Toyotaro inizia a disegnare la bozza del capitolo, per poi inchiostrarla sia a mano che digitalmente. Infine, il capitolo viene inviato alla casa editrice Shueisha per la pubblicazione che avviene mensilmente sulla rivista V-Jump.

Il processo che porta alla creazione di questo manga è un processo che richiede tempo e impegno. In questo articolo trovate importanti novità sul nuovo arco di Dragon Ball Super, il quale promette di lasciare i fan della serie col fiato sospeso.