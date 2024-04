SI torna ad Alabasta in questo cosplay di Nico Robin da Miss All Sunday

L'archeologa Nico Robin, anche conosciuta come Miss All Sunday, è uno dei personaggi più intriganti e misteriosi dell'universo di One Piece. La sua storia affascinante e il suo carattere complesso hanno catturato gli spettatori di tutto il mondo, dai fan ai cosplayer più creativi, rendendola una delle figure più iconiche della serie.

Nico Robin, nativa di Ohara, un'isola remota e misteriosa nel Mare Occidentale di One Piece, è una figura il cui passato è avvolto da un alone di mistero e tragedia. Nata da genitori archeologi, la sua infanzia è stata segnata da eventi che l'hanno plasmata in modo indelebile. Sua madre era una donna intraprendente e appassionata, determinata a scoprire i segreti nascosti del mondo. Abbandonò la sua città natale per perseguire la sua ricerca, lasciando la giovane Nico Robin sotto la cura di una zia che non aveva alcun interesse per lei.

Questa zia, invece di accoglierla con amore e affetto, la trattava come una serva, privandola di affetto e comprensione. Ma il tormento di Robin non si limitava solo alla mancanza di affetto familiare. Dopo aver mangiato il Frutto del Diavolo Fior Fior di One Piece, ottiene poteri straordinari ma al tempo stesso temuti e odiati dalle persone accanto a lei.

Il cosplay di Nico Robin da One Piece riflette la natura elegante del personaggio e la immagina nella realtà con indossi i suoi vestiti da Miss All Sunday, soprannome datole quando ricopriva il ruolo di vicepresidente nell'organizzazione criminale Baroque Works di One Piece. Con lunghi capelli neri e occhi dallo sguardo penetrante, ha un'aria di mistero e autorità. Il suo portamento regale la discosta notevolmente da quello degli altri membri della ciurma dei Cappelli di Paglia.

Nonostante le sue esperienze traumatiche, Nico Robin ha dimostrato una forza straordinaria e una determinazione inestimabile. La sua intelligenza acuta e la sua astuzia sono diventate armi potenti nella sua battaglia per la libertà e la giustizia e un asso nella manica per la ciurma dei Cappelli di Paglia.

Vinland saga (Vol. 27) è uno dei più venduti oggi su