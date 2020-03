Torna l'anime di Bleach: preparatevi alla guerra millenaria

I fan chiedevano a gran voce da anni un seguito per l'anime di Bleach, una delle opere più famose sfornate su Weekly Shonen Jump. Purtroppo però gli appassionati del mondo creato da Tite Kubo hanno dovuto attendere per anni quasi invano. Tuttavia un annuncio programmato inizialmente per l'AnimeJapan 2020 ha risollevato le aspettative.

In anticipo rispetto alla live stream programmata per sabato 21 marzo, i leak di Weekly Shonen Jump annunciano la notizia che tutti i fan aspettavano da tempo: Bleach tornerà con un anime. La rivista aveva infatti dichiarato che in questo numero 17 ci sarebbero state notizie importanti per l'opera di Tite Kubo, insieme a un nuovo lavoro del mangaka. Si concretizzano quindi le supposizioni dopo i leak dal sito Bleach Face Again.

Naturalmente il nuovo anime di Bleach si dedicherà alla guerra millenaria che vede contrapposti Ichigo e una nuova fazione presentata a partire dal volume 55 del manga e che prosegue fino all'ultimo tankobon, il 74. Non ci sono al momento altri dettagli sullo studio che se ne occuperà, l'eventuale cast di doppiatori o lo staff, e lo stesso vale per la data di uscita. Tuttavia queste informazioni arriveranno piano piano con le prossime uscite di Weekly Shonen Jump e per la maggior parte con la diretta programmata per sabato.