Torna l'anime di One-Punch Man con il nuovo episodio speciale

La seconda stagione di One-Punch Man non è stata di certo acclamata dai fan, né dalla critica che ha evidenziato diversi problemi nel progetto basato sul manga di Yusuke Murata e di ONE. La serie rimane tuttavia uno dei franchise più popolari del Giappone e del mondo e potrà godere così di un nuovo episodio speciale nei prossimi mesi.

One-Punch Man stagione 2 si arricchisce con un ulteriore OAV che sarà allegato al volume dell'anime in uscita in Giappone il 28 gennaio. Nell'home video, sia nella versione blu-ray che DVD, vedremo quindi questa storia inedita di cui si può osservare l'inizio nel video in alto alla notizia.

Saitama e Genos presenziano all'evento Wild Animals, dove tra il pubblico spiccano personaggi di spessore come Garou e Suiryu. Da questo video, molti fan hanno già notato un miglioramento delle animazioni da parte dello studio J.C. Staff, oltre che migliori fondali e un aumento della qualità generale. Cosa pensate dell'episodio speciale di One-Punch Man in arrivo? One-Punch Man aveva già ricevuto un OAV con il primo cofanetto per l'home video.

One-Punch Man è un webcomic scritto da ONE, già autore di Mob Psycho 100. Yusuke Murata notò il lavoro dell'autore e, in collaborazione con Shueisha, iniziò la pubblicazione del manga che tutti conosciamo su Tonari no Young Jump nel 2012. La serie è diventata subito un successo con straordinari numeri di vendita e un anime, per ora prodotto con due stagioni ad opera di due studi d'animazione differenti, apprezzato sia in Giappone che nel resto del globo.