Torna l'anime di Ranma 1/2? Sogniamo un remake con questa nostalgica fananimation

Ranma 1/2 è uno degli anime degli anni Novanta che più hanno fatto sognare i fan, ma a oggi, purtroppo, è una perla che non tutti conoscono. Per diffondere il capolavoro di Rumiko Takahashi tra gli appassionati più giovani urgerebbe un remake dell'anime, che chiediamo a gran voce dopo aver visto questa nostalgica fananimation!

Ranma 1/2 è nell'Olimpo delle produzioni più belle di sempre, ma non tutti potrebbero conoscere la storia di Ranma e Akane, un'avventura che spazia tra la commedia, lo slice of life e il battle shonen. Il passare degli anni si fa sentire, e non poco. La serializzazione del manga cominciò nel 1987, mentre l'anime arrivò in Italia nel 1995 dove diventò un 'must watch' tra il 2003 e il 2005. In quel periodo, infatti, Ranma 1/2 era protagonista su MTV.

A far salire la nostalgia è la bellissima fananimation che trovate in calce all'articolo. L'animazione fanmade rivisita uno scontro tra la Ranma ragazza e la donna guerriera cinese Shampoo facendo uso della CGI e di scenari in progettati in 3DCG. La sequenza in chiave moderna di Ranma 1/2, in cui possiamo assaporare le atmosfere della serie della signora dei manga Takahashi, è talmente ben riuscita da riaccendere il desiderio nei fan. Vogliamo un anime remake di Ranma 1/2!

La possibilità di vedere un giorno questo remake sono alte. Da non molto Urusei Yatsura è tornato con un remake e dopo la bella Lamù anche Ranma potrebbe subire lo stesso trattamento. E a voi, piacerebbe rivivere Ranma 1/2, ma con animazioni di ultima generazione?