Torna Bleach: Thousand-Year Blood War: le immagini in anteprima dell'episodio 22

Bleach: Thousand-Year Blood War sta finalmente per tornare dalla pausa sorta in seguito alla scoperta del tradimento di un amico fidato da parte di Kurosaki Ichigo. La trasmissione della prossima puntate del secondo cour è dietro l'angolo, ma scopriamo in anteprima quel che succederà attraverso delle immagini esclusive.

La serie animata di Studio Pierrot ci ha lasciato con dei combattimenti straordinari dal punto di vista tecnico. Ichigo è tornato nella Soul Society per combattere gli Sternritter, ma creando un passaggio verso il Palazzo del Re delle Anime prontamente sfruttato da Yhwach e i suoi due più fidati Quincy. È a quel punto che Ichigo scopre del tradimento di Uryu Ishida in Bleach: Thousand-Year Blood War.

L'episodio 22 di Bleach: TYBW, nono del secondo cour, farà il suo debutto il 9 settembre 2023 e si intitolerà "Marching Out the Zombies". Nella prossima puntata, come possiamo vedere dalle immagini in anteprima, Jugram e Ishida si occuperanno dei Soul Reaper della Divisione 0, mentre probabilmente Yhwach si recherà dal re delle anime in persona. Nel mentre Ichigo si sarà riunito agli amici Orihime e Sado, al fianco dei quali prenderà una drastica decisione. L'obiettivo del Sostituto Shinigami è quello di riportare a casa l'amico Uryu. La battaglia non aspetterà Ichigo e compagni. Lo Sternritter "H" Bazz-B passerà all'attacco dei fratelli Kuchiki, i quali si erano intromessi nel precedente scontro di Kurosaki.