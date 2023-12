Torna Blue Exorcist! Azione a fiumi nel trailer della Stagione 3

Il Jump Festa, il super-evento di Shueisha, è ancora lontano dal concludersi, eppure ci ha già regalato numerosi annunci a tema anime. Questa volta è toccato a Blue Exorcist: la serie ispirata all'omonimo manga di Kazue Kato tornerà con la terza stagione, adattando la Saga degli Shimane Illuminati.

Il video promozionale della durata di un minuto e trenta, che trovate in calce alla notizia, evidenzia gli eventi chiave della prossima stagione di Blue Exorcist, mostrando tutti i personaggi principali, tra cui i fratelli Okumura, Shiemi, Mephisto, Michael Gedoin, Lucifer, Izumo, Renzo, Ryuji e altri. Come mostra il trailer, sono tantissime le avventure che attenderanno Rin e Yuki. Un altro teaser di Blue Exorcist 3 mostra la vita in accademia dei fratelli Okumura.

Oltre a questi personaggi appena elencati, tre nuovi comprimari prenderanno parte alla nuova stagione. Il primo è Lewin Light e sarà doppiato da Tomokazu Seki, conosciuto per aver dato voce a Rin Itoshi in Blue Lock e a Gilgamesh nella serie Fate.

D'altra parte, il misterioso Lucifer sarà interpretato da Koki Uchiyama, doppiatore di Tomura Shigaraki in My Hero Academia. Infine, l'antagonista di quest'interessante arco narrativo, Michael Gedoin, avrà la voce di Nobuyuki Hiyama. La nuova saga di Blue Exorcist uscirà ufficialmente nel 2024.

Una chicca interessante per i fan di Blue Exorcist: durante l'evento del Jump Festa, sono stati condivisi alcuni dettagli su un nuovo gioco intitolato "Alterna Welt: Blue Exorcist Another Story", che sarà presto disponibile su iOS, Android e Windows dall'estate del 2024.