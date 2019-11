Torna il commovente spot di ONE PIECE con i Mugiwara in versione scolastica - Aggiornata

Alcuni mesi fa, Hungry Days iniziò a collaborare con ONE PIECE per uno spot dedicato alla promozione di noodles istantanei. Il video preparato fece il giro della rete e non solo grazie a delle stupende animazioni, una musica di sottofondo eccezionale e un contesto scolastico con la ciurma di Cappello di Paglia che scaldava il cuore.

ONE PIECE torna nelle vesti scolastiche e adolescenziali per una nuova collaborazione con Hungry Days, in compagnia del gruppo musicale Bump of Chicken che si è occupato della canzone di sottofondo. E con questa collaborazione arriva naturalmente anche un nuovo spot pubblicitario, se possibile ancora più bello del precedente.

Come potete vedere in alto, il video dura ben cinque minuti e rivisita la formazione della ciurma dei pirati di cappello di paglia nel contesto scolastico, passando da personaggio a personaggio con le loro insicurezze, la solitudine e la vita adolescenziale finché Rufy non li riunisce uno a uno in un unico gruppo.

Hungry Days con la nuova pubblicità permette agli appassionati di rivivere, anche se in un altro contesto, tutte le avventure di ONE PIECE: da Zoro che si allena nel club di kendo, Nami che viene sgridata dal professor Arlong, Usop che gioca con i bambini del villaggio Shirop, passando via via per tutti gli altri membri.

Sicuramente anche questa pubblicità colpirà nel segno, dato che su Youtube il video ha già superato 500.000 visualizzazioni in pochissimi giorni. Non perdetevi anche i cosplay di Halloween di Rufy che hanno conquistato il web. In calce potete osservare alcune scene del video in questione con le foto scattate da Nami e gli altri Mugiwara.