Torna il costume nero in Amazing Spider-Man #800: prime tavole in anteprima

Nei fumetti Marvel, secondo le ultime uscite provenienti dal mercato USA, ci apprestiamo ad accogliere un vecchio ritorno nella testata di Amazing Spider-Man: nel numero 800 della storica testata dedicata all'Uomo Ragno, infatti, rivedremo l'arrampicamuri indossare l'iconico e tenebroso costume nero. Diamo uno sguardo alle prime tavole!

Il ritorno del costume nero avviene nell'arco narrativo intitolato Venomized ed esploderà nel numero 800 della testata di Amazing Spider-Man. La Marvel Comics, nello specifico, ha mostrato le prime tavole riguardanti il "nuovo" costume durante un summit al C2E2, un evento dedicato esclusivamente ai retailer, ma le immagini non ci hanno messo molto a fare il giro del web - come potete ammirare in calce all'articolo.

È stato anche confermato che Spider-Man continuerà a indossare la veste nera per gran parte del nuovo corso di storie, imbastite dal team creativo composto da Nick Spencer e Ryan Ottley: l'arco narrativo partirà da Amazing Spider-Man #801, che per l'occasione vedrà la testata ripartire nuovamente dal numero 1 per la serializzazione in fumetteria, libreria ed edicola (pur continuando, come da tradizione per la serie, a portare in calce la numerazione originaria, e quindi appunto l'801).

Non si tratterà, in ogni caso, di un cambio di costume repentino, giacché la cover del nuovo arco narrativo di Amazing Spider-Man era stata svelata poco tempo fa dalla Marvel e mostrava il nostro Spidey nelle sue classiche sembianze rosse e blu.

Vi intriga il ritorno del costume nero per il nostro Spidey? Le immagini delle tavole si trovano in calce, appena sotto la cover della testata.