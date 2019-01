Torna Cowboy Bebop The Movie: Knockin' On Heaven's Door in Italia grazie a Dynit

In attesa di ricevere nuove informazioni sulla serie live-action programmata da Netflix, Cowboy Bebop The Movie: Knockin' On Heaven's Door torna a sorpresa grazie a Dynit.

Tramite un post sulla propria pagina Facebook, la Dynit ha annunciato infatti che è riuscita a completare l'acquisizione di Cowboy Bebop The Movie: Knockin' On Heaven's Door, il lungometraggio animato della serie che, secondo molti, è da considerarsi il vero finale della storia.

Il famoso film del 2001, diretto da Shinichiro Watanabe, tornerà in una nuova veste ad alta definizione per il mercato home video. La casa editrice non ha divulgato altre informazioni, lasciandole per un annuncio più avanti con uno "stay tuned". Chissà che Dynit non abbia in mente di distribuire Cowboy Bebop The Movie: Knockin' On Heaven's Door anche nei cinema.

Conosciuto anche con il titolo Cowboy Bebop - Il film, è una pellicola che, secondo le intenzioni del regista, si situa tra gli avvenimenti del 22° e 23° episodio della serie animata. La trama è la seguente: "Nel 2071, alla vigilia di Halloween, su Marte avviene una strage di 500 persone a causa di un virus liberato da un gruppo di terroristi. Ovviamente il governo decide di mettere una grossa taglia sul gruppo, che attira la ciurma del Bebop. Spike e i suoi compagni, però si troveranno invischiati in un mistero molto più complicato delle previsioni".