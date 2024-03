Torna Delicious in Dungeon: il trailer della Parte 2 è delizioso!

Nel panorama degli anime, la trasmissione consecutiva di due parti di una serie non è più un evento così comune ma, negli ultimi mesi, gli spettatori hanno avuto il privilegio di immergersi in oltre 25 episodi consecutivi divisi in due cour grazie a produzioni del calibro di Frieren e The Apothecary Diaries. Anche Delicious in Dungeon tornerà con questa particolare forma di distribuzione.

L'adattamento animato di Delicious in Dungeon, curato dallo Studio TRIGGER, noto soprattutto per aver dato vita ad opere come Cyberpunk: Edgerunners e Kill la Kill, stava per concludersi con l'episodio 13, ma ne è già stata annunciata la seconda parte.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 31 marzo, è stata rilasciata un'anteprima della seconda parte di Delicious in Dungeon, il cui primo episodio, il 14esimo della serie, sarà disponibile a partire dal prossimo giovedì, ovvero dal 4 aprile. Il trailer offre uno sguardo avvincente su numerosi nuovi personaggi, insieme ai loro doppiatori e doppiatrici.

Tra le novità più attese, spiccano l'introduzione di nuovi personaggi e dei doppiatori che li interpreteranno. Izutsumi sarà doppiata da Mitsuho Kambe, già nota per il ruolo di Oshizu in Akebi's Sailor Uniform, mentre Maizuru avrà la voce di Yoko Hikasa, celebre per la sua interpretazione di Rias in Highschool DxD. Altri personaggi come Hien, Benichidori e Inutade avranno voci altrettanto intriganti.

Ma le sorprese non finiscono qui: sono state svelate anche le nuove sigle di apertura e chiusura dell'anime. "Unmei" di Sumika sarà la nuova opening, mentre "Twinkling Ash" di Regal Lily concluderà ogni episodio. Con un cast così ricco e una colonna sonora tanto coinvolgente, la seconda parte di Delicious in Dungeon promette di regalare un turbine di emozioni.

