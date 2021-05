Torna il doppiaggio italiano di ONE PIECE: quando escono i nuovi episodi?

Dopo anni di attesa, ONE PIECE è finalmente pronto a tornare con i nuovi episodi doppiati in italiano. Il problema? Non sappiamo quando, su che canale e quali episodi saranno adattati. In attesa di ricevere una conferma, mettiamo insieme i pezzi del puzzle e cerchiamo di capire quando potrebbe iniziare la Saga di Punk Hazard!

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al video riassunto pubblicato sul canale YouTube di Everyeye Plus, in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni salienti inerenti il ritorno dell'anime. Tra le dichiarazioni dei doppiatori e le scelte effettuate dallo studio di doppiaggio negli anni precedenti siamo riusciti a giungere a una conclusione, ipotizzando un ritorno per l'autunno del 2021.

Stando alle dichiarazioni di Emanuela Pacotto e Maurizio Merluzzo, infatti, sembra che il casting di Botteganimazione sia praticamente terminato, e considerando che i lavori di doppiaggio sono già iniziati, è difficile pensare che lo studio voglia aspettare la fine della trasmissione di Naruto: Shippuden. ONE PIECE potrebbe quindi andare in onda in contemporanea con Naruto, su Italia 2, entro la fine del 2021.

E voi cosa ne dite? Seguirete la Saga di Punk Hazard con il doppiaggio italiano? Ditecelo nei commenti, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Everyeye Plus per rimanere informati sulle ultime novità a tema anime, cinema e serie tv!