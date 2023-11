Torna Full Metal Panic, annunciato un sequel per i 25 anni della serie

Sono passati 25 anni da quando Full Metal Panic ha debuttato, ma la serie mecha cult non è ancora pronta per andare in pensione. Anzi, i suoi creatori hanno annunciato un nuovo capitolo della storia per festeggiare il venticinquesimo anniversario intitolato Full Metal Panic! Family.

Il sequel, previsto per il 19 Gennaio 2024, seguirà le vicende di Sousuke Sagara e Kaname Chidori, ormai una coppia sposata con due figli. La storia si svolgerà in un futuro in cui la coppia vive una vita pacifica e tranquilla. Tuttavia, al momento sono queste le uniche informazioni che sono state rilasciate per Full Metal Panic! Family.

Il sequel sarà scritto da Shoji Gatoh, autore della light novel originale, e Shikidouji. Purtroppo non si sa ancora nulla per quanto riguarda la traduzione in lingua inglese o il rilascio internazionale del sequel. A ogni modo, data l'importanza della serie mecha, i fan hanno tutte le ragioni del mondo per sperare che Full Metal Panic! Family non venga rilasciato solo in Giappone. Se siete appassionati di serie mecha, qui potete trovare la recensione di Code Geass: Lelouch of the Rebellion, uno degli anime più acclamati di questo genere.

Per tutti quelli che non sanno di cosa tratti la serie originale del 1998, Full Metal Panic racconta le vicende di Kaname Chidori, una popolare studentessa che sta per essere rapita da un gruppo di terroristi. Per questo motivo le viene assegnata una guardia del corpo dall'organizzazione clandestina antiterrorismo nota come Mithril: Sousuke Sagara, un soldato addestrato che si troverà più in difficoltà al liceo che in zona di guerra. Dalle light novel è stato tratto anche un anime. Qui potete leggere la recensione di Full Metal Panic disponibile su Netflix.