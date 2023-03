Torna Gintama! il trailer per l'anime spin-off Gintama: Class 3-Z, Ginpachi Sensei

Una delle serie più apprezzate e popolari di Shueisha sta per fare il suo ritorno. A distanza di cinque anni dalla conclusione della serie anime di Gintama, l'opera con protagonista il samurai dai capelli color argento verrà ampliata con un nuovo racconto. È stato annunciato l'adattamento dello spin-off Gintama: Class 3-Z, Ginpachi Sensei.

Al termine del Gintama Ato no Matsuri 2023, un festival nipponico che celebra la serie di Hideaki Sorachi dopo la sua conclusione, è stato reso pubblico l'annuncio dell'adattamento animato di Gintama: Class 3-Z, Ginpachi Sensei, la novel spin-off di Tomohito Osaki. La serie tornerà dunque a pochi anni dal film Gintama: The Final.

Dietro la produzione di questo nuovo progetto ci dovrebbe essere Bandai Namco Pictures, che già ha prodotto la serie anime. Gintama: Class 3-Z, Ginpachi Sensei è una parodia ambientata nella scuola di Gintama che segue le vicende dell'insegnante Ginpachi Sakata e dei suoi studenti.

L'annuncio è stato accompagnato da un filmato promozionale che vede il prof. Ginpachi dare ripetizioni a Gintoki. All'interno della clip sono nascoste vari easter egg dedicati ad altre opere recenti come Jujutsu Kaisen 0 o Spy x Family. In attesa di altri dettagli su questa produzione vi ricordiamo che l'anime di Gintama è arrivato su Prime Video in italiano.