Torna Ai Higuchi per il finale di Attack on Titan: il messaggio della cantante

Manca davvero poco alla conclusione di Attack on Titan con la pubblicazione dell’episodio conclusivo, della durata di 86 minuti. Il 4 novembre 2023 i milioni di appassionati dell’opera di Isayama diranno addio al mondo dei Giganti, e potranno ascoltare l’ultimo singolo della cantante Ai Higuchi, che ha voluto salutare la community con un messaggio.

Autrice di alcuni dei pezzi più significativi e intensi della colonna sonora dell’anime, come Akuma no ko, Ai Higuchi ha deciso di chiudere questa collaborazione pluriennale col franchise, e con lo studio MAPPA, condividendo un messaggio con i fan della serie.

“Non ho mai veramente pensato a questo, perché non credevo che le parole “Dedica il tuo Cuore” sarebbero diventate una parte così rilevante nel nostro mondo ma…Dedicarlo a chi? Per cosa? Io…non importa quanto il mondo di questa storia apparisse inarrivabile, alla fine, la risposta si ritrova nelle mie, e vostre, mani. Col fiato sospeso ho creato una canzone da accompagnamento. Questa è il pezzo che vi offro. “Itterasshai (A presto)”, con queste parole la cantante giapponese ha presentato il suo ultimo singolo realizzato appositamente per il gran finale dell’opera.

Il messaggio, come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, si chiude poi con un invito esplicito ad ascoltare la canzone: “Per favore, ascoltate questa canzone quando sentirete il battito del vostro cuore”. In attesa di vedere come MAPPA avrà prodotto il lungo episodio conclusivo, vi lasciamo alla nuova illustrazione per il countdown del finale, dedicata a Pieck, e al forte messaggio del regista Hayashi dopo oltre quattro anni di lavoro ininterrotto per portare a termine l’ultima stagione di Attack on Titan.