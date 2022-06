Torna Hunter x Hunter? Forse, ma intanto guardate questo cosplay di Hisoka

Nonostante il successo di Yu degli Spettri e le milioni di copie vendute nell'arco di quel quinquennio, e nonostante i continui acciacchi fisici, Yoshihiro Togashi decise di tornare su Weekly Shonen Jump qualche anno dopo con quella che al giorno d'oggi è ancora la sua serie più famosa ma travagliata: Hunter x Hunter.

Croce e delizia degli appassionati di manga, Hunter x Hunter è martoriato dalle pause ormai da più di un decennio, con Yoshihiro Togashi che non riesce a reggere una pubblicazione continua nel tempo. Le pause rendono sempre più diradati i capitoli e quindi rendono molto difficile seguire la storia. Ciononostante, alcuni personaggi riescono comunque a rimanere impressi, come il villain Hisoka che ha dimostrato di avere una passione morbosa per Gon e per le battaglie.

Ryoiich, cosplayer, ha proposto ai suoi fan una versione di Hisoka in questo cosplay: capelli rossi ma abbassati e non irti sulla testa come al solito, poi per il resto tutto identico al personaggio disegnato da Yoshihiro Togashi con tatuaggi sulle guance e abiti da giullare. Il suo sguardo inquietante cerca di ricordare quello del pazzo assassino e cacciatore di Hunter x Hunter, pensate che sia riuscito a raffigurarlo a dovere?



Chissà se tornerà nei prossimi capitoli di Hunter x Hunter che sono ora in stesura.