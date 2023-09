Torna Ken il Guerriero? La leggenda di Hokuto avrà un anime remake, secondo un leak

Anche i più giovani avranno sicuramente sentito parlare della leggenda di Hokuto. Serializzato da Weekly Shonen Jump tra il 1983 e il 1988, Hokuto no Ken è parte integrante della storia del manga giapponese. Qui da noi conosciuto con il nome di Ken il Guerriero, divenne famoso per la sua storia cruda, ma di gran spessore e valore morale.

Molto prima di ONE PIECE e ancora prima di Dragon Ball, il manga shonen veniva rappresentato da Hokuto no Ken, iconica serie scritta da Buronson e disegnata da Tetsuo Hara. L'opera, popolare per le sue scene violente e gli spargimenti di sangue dovuti dalle tecniche della scuola di arti marziali di Hokuto, ricevette un adattamento animato trasmesso dal 1984 al 1988. In Italia arrivò in chiaro su Italia 7 e 7 Gold a partire dal 1984 con una sigla d'apertura indimenticabile scritta da Lucio Macchiarella e interpretata da Claudio Maioli.

Lo scorrere del tempo ha purtroppo reso poco fruibile l'anime di Ken il Guerriero, macchiato da un doppiaggio dimenticabile e da animazioni che ormai male si addicono al pubblico odierno. Ken il Guerriero non è l'unica serie ad avere design ormai superati, eccone altre! Proprio per sopperire a queste carenze, che priverebbero la nuova generazione di una perla indimenticabile e leggendaria, pare sia in arrivo un remake.

Stando a quanto rivelato dal solito e affidabile leaker @oecuf0, presto verrà annunciato un nuovo anime di Ken il Guerriero. La notizia, divenuta immediatamente virale e ripresa da numerose altre fonti, fa saltare di gioia i nostalgici e già entusiasma i più giovani. Al momento l'insider non ha rivelato ulteriori informazioni, ribadendo però che novità arriveranno a breve. Se nel mentre volete rivivere il mito, ecco il riassunto di Ken il Guerriero, dalla prima parte fino all'epico finale.