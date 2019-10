Torna All Might di My Hero Academia con un nuovo cosplay genderbent

My Hero Academia ha ormai un grosso seguito di fan in tutto il mondo, attestandosi come una delle serie contemporanee più seguite, tra anime e manga. I personaggi ovviamente hanno una componente importante, e tra questi c'è All Might, l'ex eroe numero uno che nonostante il ruolo più marginale continua a ricevere tanti cosplay dedicati.

Negli scorsi mesi, abbiamo visto la fan smolcanoftrash postare su Reddit il suo cosplay genderbent di All Might in costume da bagno. La ragazza da poco ha deciso di pubblicare nuove foto anche sul suo account Instagram, denominato Miryoku Cosplay, e torna a vestire i panni dell'eroe di My Hero Academia, stavolta però con una tuta più simile a quella del design originale.

In calce potete vedere le foto provenienti dall'account Instagram della cosplayer, con All Might con le classiche antenne, mentre i lunghi capelli coprono le parti più svestite come il seno. Sicuramente Miryoku Cosplay ha deciso di seguire una versione più libera del costume dell'hero, cosa ne pensate di questa versione?

Recentemente, un fan ha presentato un cosplay di All Might in versione scheletrica, sottolineando quanto i fan di My Hero Academia tengano ancora al personaggio nonostante il suo ruolo si sia andato via via riducendo.