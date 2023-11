Torna NieR Automata! Un teaser mostra brevissime anticipazioni sul futuro

L'account X (Twitter) ufficiale della serie anime NieR: Automata ha confermato ufficialmente la produzione del secondo cour dell'anime. Il messaggio è stato accompagnato da un video di circa 40 secondi, principalmente composto da estratti della prima parte dell'anime con un filtro in bianco e nero.

Sebbene gran parte del trailer fosse dedicato al primo cour, gli ultimi istanti mostrato delle brevi anticipazioni della seconda parte di Nier: Automata, ora ufficialmente in fase di produzione. Al momento della stesura di questa notizia, non sono disponibili ulteriori dettagli sul secondo cour oltre a questo annuncio, ma vi aggiorneremo se ci saranno altre informazioni a riguardo.

L'entusiasmo per la conferma del secondo cour è comprensibile, specialmente considerando i numerosi ritardi e interruzioni che la prima parte ha dovuto affrontare. Nonostante le sfide legate alla produzione iniziale, il debutto dei nuovi episodi è previsto alla fine del 2024 o all'inizio del 2025. Come era già stato precedentemente annunciato, bisognerà aspettare per il secondo cour di NieR Automata

Come accennavamo prima, il primo cour di NieR Automata è stato lanciato a gennaio 2023 ma ha subito ritardi a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19 sulla produzione, con episodi posticipati di una settimana o addirittura di un mese. Gli ultimi quattro episodi andarono in onda addirittura nel luglio 2023, a 7 mesi dall'inizio della serie.