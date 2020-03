Torna uno degli oggetti iconici della DC Comics nell'ultimo numero di Flash

Se si pensa alle numerose avventure affrontare dal velocista scarlatto della DC Comics, The Flash , sicuramente uno degli oggetti più strani, divertenti ed importanti è il tapis roulant cosmico, apparso per la prima volta nel volume 125, del dicembre 1961.

Creato dallo stesso, storico, Barry Allen per viaggiare nel tempo, il tapis roulant in questione è stato usato più volte nel corso degli anni, e ha causato non pochi problemi all'intero multiverso DC Comics. Un dispositivo del genere, indubbiamente utile, ma altrettanto pericoloso, è stato distrutto e ricostruito numerose volte, ha fatto la sua apparizione nell'ultimo numero di The Flash uscito di recente, il 752.

Nel volume Barry si trova in un mondo perfetto, dove sua madre è ancora viva e ogni cosa sembra andare per il verso giusto. Il supereroe però riesce a capire che questa dimensione alternativa non è altro che un costrutto creato da Paradox, per intrappolarlo.

Ricorrendo al suo pensiero iper veloce, Barry riesce a reperire strumenti ed oggetti per costruirsi una speciale armatura per ricoprire il costume e renderlo resistente all'energia corrosiva appartenente alla dimensione creata da Paradox. Una volta completato il rivestimento della tuta, Barry si mette all'opera per realizzare un nuovo Tapis Roulant Cosmico.

Nella spettacolare tavola che trovate di seguito si può notare come l'armatura sia un richiamo a quella indossata da Ezra Miller nel film dedicato alla Justice League. Ricordiamo inoltre che per festeggiare l'uscita del volume 750 la DC ha pubblicato ben 8 variant cover, introducendo inoltre il nuovo arco narrativo attualmente in corso.