Torna One-Punch Man 144 con uno scontro brutale e ricco di insidie

Ritorna One-Punch Man col riadattamento di Yusuke Murata pubblicato su Tonari no Young Jump. L'opera del noto mangaka di Eyeshield 21 è ancora alle prese con un'importante battaglia contro i Cadres, all'apparenza inarrestabili.

Il capitolo 144 di One-Punch Man si intitola "The Planets - Jupiter, the Bringer of Jollity", nome di una sinfonia di Gustav Holst. Bang, Genos e Bomb osservano il cielo ricco di puntini luminosi che inseguono Tatsumaki. Queste sfere di energia sono generate da Homeless Emperor che vuole abbattere l'eroina psichica. Gli attacchi vengono diretti come se il Cadres fosse un direttore d'orchestra, con scene ricche di esplosioni di luce e giochi di chiaroscuro.

Tatsumaki riesce però a evadere gli attacchi e si ritrova nei paraggi del gruppo della sorella Fubuki. Quest'ultima è impaurita dal vedere la sorella così sfinita e vuole impedirle di andare sul campo di battaglia ancora una volta, considerato che potrebbe essere al limite. Fubuki non riesce però a trattenerla e, dopo un breve dialogo, Fubuki torna verso i Cadres. Genos, ripresosi grazie all'intervento di Fubuki, si avvia per aiutare l'eroina numero due. Anche Bang si dirige verso la zona dello scontro mentre lascia Fubuki nelle mani di Bomb.

Intanto Gum e Fuhrer Ugly stanno sopraffacendo Sweet Mask, Pig God e Tank Top Master. Lo svantaggio sembra evidente e i tre subiscono i colpi, finché Pig God non riesce a salvare Sweet Mask e ad allontanarsi dall'area. Rimane solo Tank Top Master che tenta di affrontare Fuhrer Ugly, ma il Cadres sembra su un livello superiore e neanche l'intervento di Tatsumaki sembra abbastanza per bloccarlo.

Tank Top Master viene massacrato e l'ultima pagina di One-Punch Man 144 fa intuire un brutto destino anche per Tatsumaki. I due eroi saranno salvati in tempo?