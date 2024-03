Torna Oshi no Ko: la stagione 2 dell'anime sulle idol si mostra in un trailer brillante

L'Anime Japan 2024 ci sta regalando annunci spettacolari ed esplosivi. Uno di questi è quello sulla Stagione 2 di Oshi no Ko, l'idol anime che nel corso del 2023 si è rivelato una clamorosa, bellissima rivelazione. Riusciremo a scoprire ulteriori dettagli sul killer di Ai Oshino? Per il momento, ecco tutto ciò che sappiamo sul ritorno dell'anime.

Durante lo Stage Play Arc 2.5D del Red Stage all'Anime Japan 2024, lo Studio Doga Kobo, nelle veci dei doppiatori di Aqua, Kana e Akane, ha ufficialmente presentato al pubblico Oshi no Ko 2. La storia di Aqua e Ruby Oshino proseguirà molto presto.

La Stagione 2 di Oshi no Ko si è messa in mostra in un primo teaser trailer e in una prima immagine promozionale. Nel teaser, i protagonisti della serie parlano dei loro ruoli nella prossima serie in cui reciteranno, Tokyo Blade.

Oshi no Ko Stagione 2 uscirà nel mese di luglio 2024, per cui sarà uno dei grandi protagonisti della prossima stagione animata. Sono stati inoltre rivelati due nuovi membri del cast vocale che si uniranno alla serie per doppiare due protagonisti inediti. Koki Uchiyama presterà la sua voce a Taiki Himekawa, mentre Yusuke Kobayashi a Sakuya Kamoshida. Ulteriori informazioni sulla serie arriveranno il 12 aprile 2024, giorno in cui verrà celebrato il primo anniversario dell'anime. Riuscirà Oshi no Ko a stupirci con la sua opening anche quest'anno?

