Torna Saint Seiya: Knights of the Zodiac! La parte 3 ha finalmente un'uscita

La Toei Animation ha appena svelato nuovi dettagli riguardo Saint Seiya: Knights of the Zodiac. L'ultima key visual è stata accompagnata da un nuovo trailer, che a sua volta ha condiviso la data di uscita della Terza Parte dell'anime: ecco quando è previsto il ritorno tanto atteso.

La data di uscita della Terza Parte di Saint Seiya - I Cavalieri dello zodiaco è prevista per il primo di aprile. Con la conferma che Crunchyroll si occuperà di pubblicare la serie una volta che avrà debuttato in Giappone, i nuovi episodi promettono di incantare gli spettatori con un mix irresistibile di azione, dramma e intrighi epici. Al momento, non è possibile sapere se il remake di Saint Seiya arriverà su Netflix.

Il nuovo trailer, disponibile in calce alla notizia, si concentra soprattutto sulle tragiche conseguenze dei sacrifici che i protagonisti affronteranno nel loro viaggio verso la gloria. Tuttavia, è il frammento finale del trailer che cattura l'attenzione e l'immaginazione, promettendo una battaglia finale soprendente, dove il destino della dea Atena pende sulla bilancia.

Grazie a Crunchyroll, questo evento epocale sarà accessibile a un vasto pubblico in Nord America, America Centrale, America del Sud, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente e CSI. L'anticipazione è palpabile mentre i fan si preparano a immergersi in una nuova avventura, guidati dall'abile regia di Yoshiharu Ashino e dalla mente creativa di Eugene Son. Nell'attesa, perché non godervi la nostra recensione di Saint Seiya?

