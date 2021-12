Torna Shokugeki no Sanji: lo spin-off di ONE PIECE degli autori di Food Wars su Jump

Sono passati diversi anni dall'esordio di Shokugeki no Sanji. Gli autori di Food Wars - il cui titolo originale è Shokugeki no Soma, da cui si nota subito il gioco di parole - dovevano fare soltanto un capitolo autoconclusivo di poche pagine per promuovere ONE PIECE. Tuttavia quel singolo capitolo ottenne un buon successo su Weekly Shonen Jump.

Così ci fu un secondo capitolo, poi un terzo Shokugeki no Sanji a inizio 2021. Non c'è tre senza quattro in questo caso, dato che la rivista Weekly Shonen Jump ha annunciato che gli autori Yuto Tsukuda e Shun Saeki torneranno con un nuovo capitolo dello spin-off culinario di ONE PIECE. Nel numero 05-06 di Weekly Shonen Jump, programmato per l'inizio del 2022, saranno presenti 39 pagine di cui una a colori su una nuova avventura di Sanji.

Non è data sapere la trama del prossimo capitolo speciale di Shokugeki no Sanji, ma è possibile che il nuovo capitolo farà parte di un volume che verrà pubblicato in futuro in Giappone. Così come i precedenti, c'è un'alta probabilità che anche questo capitolo di Shokugeki no Sanji arrivi su MangaPlus tradotto in inglese, insieme agli altri titoli della rivista di casa Shueisha in uscita nello stesso numero.