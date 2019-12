Torna la tecnica seducente di Naruto grazie a un intrigante, e censurato, cosplay

Naruto ci fu presentato in quel settembre 1999 su Weekly Shonen Jump da Masashi Kishimoto. Il primo capitolo ci mostrava un ninja biondo, problematico, incapace e la cui unica tecnica utilizzabile era la tecnica della trasformazione, ma con una variante piuttosto sconcia. Proprio nelle prime pagine di Naruto fu introdotta la Tecnica Seducente.

Nel corso del tempo, Naruto fu in grado di ottenere la padronanza di alcune tecniche, creando così notevoli varianti che hanno relegato la Tecnica Seducente a poche sparute comparse, per lo più di matrice comica. Dopo aver convinto Jiraiya, Naruto prende vita grazie a Katsu.Cosplay che cerca di utilizzare il famoso jutsu per ammaliare i suoi follower.

Sull'account Instagram della ragazza è apparsa una foto diventata poi virale, che potete vedere in fondo alla notizia, dove si presenta alla stessa maniera di Naruto mentre usava la tecnica: capelli lunghi biondi, completamente nuda e del vapore che censura le zone nevralgiche. È sicuramente richiesto poco sforzo per dare vita ai dettagli di questo cosplay, ma non si può dire che il risultato non sia fedele e, soprattutto, seducente.

La storia di Naruto prosegue con Boruto: Naruto Next Generations, il quale ha da diverse settimane messo in gioco un arco narrativo dove Boruto e un giovane Naruto sono a contatto.