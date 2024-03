Torna Terra Formars: in arrivo nuovi capitoli dopo 6 anni di stop

Da Nana a Vagabond fino ad arrivare ad Hunter x Hunter, sono molti i manga vittima di una pubblicazione travagliata. Queste opere hanno affrontato per anni una serie di interruzioni e pause indefinite: anche Terra Formars si aggiunge alla lista, ma sembra che la sua lunghissima sosta sia quasi giunta al termine.

Terra Formars si appresta finalmente ad arrivare con un nuovo capitolo, segnando un momento di gioia per i fan del manga. La pausa è iniziata il 29 novembre 2018, subito dopo il rilascio del capitolo 237. A distanza di quasi sei anni, il mangaka Yu Sasuga è pronto a riprendere il lavoro affiancato dall'artista Kenichi Tachibana.

Mentre Sasuga era afflitto da alcuni problemi di salute, l'illustratore Tachibana aveva cominciato un nuovo manga, lasciando il destino di Terra Formars incerto. Per fortuna, adesso è ufficiale che l’opera farà il suo ritorno il 4 aprile con il capitolo 238, in uscita sul numero 18/2024 della rivista Weekly Young Jump di Shueisha. Tuttavia, non sarà disponibile la lettura digitale attraverso piattaforme come Manga Plus, ma bisognerà aspettare l'uscita in Italia del nuovo volume per leggerlo.

Per chi non è familiare con questo titolo, la trama di Terra Formars si immerge in un mondo alternativo in cui gli scienziati del 21° secolo cercano di colonizzare Marte. Tuttavia, il loro piano viene interrotto da mutanti estremamente pericolosi - una combinazione di umani e scarafaggi - che mettono in pericolo l'intera missione. La Terra invia quindi i suoi migliori guerrieri per affrontare questa minaccia, dando vita a una trama ricca di azione, suspense e violenza.

