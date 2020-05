Torna Weekly Shonen Jump: vediamo la nuova copertina con ONE PIECE e gli altri manga

Non sono state settimane facili per il settore dei manga, a causa del Coronavirus che ha preso sempre più piede in Giappone. Un contagio nella redazione di Shueisha ha costretto al rinvio di Weekly Shonen Jump, rivista andata poi in pausa anche per la festività annuale della Golden Week. Ma ora i nostri eroi preferiti sono tornati con il numero 23.

Per il suo ritorno nelle fumetterie nipponiche, Weekly Shonen Jump ha presentato il classico numero con una copertina festiva che raccoglie tutti i protagonisti dei 20 manga in corso. In calce possiamo vedere l'illustrazione, ancora in bassa qualità, con il tema di fondo: i koinobori. Questa sorta di aquiloni a forma di carpa sono realizzati in carta e stoffa e vengono utilizzati per celebrare la Festa dei Bambini, o Kodomo no Hi, che cade ogni 5 maggio.

Ovviamente Weekly Shonen Jump non si lascia sfuggire l'occasione per ribadire quali sono i ranghi della rivista. Come ad ogni copertina di gruppo, infatti, i protagonisti dei manga più popolari vengono messi in prima linea e disegnati in modo più grande rispetto agli altri. E naturalmente in primo piano c'è Rufy di ONE PIECE. Subito di fianco c'è il quartetto di punta di Weekly Shonen Jump composto dai protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, The Promised Neverland, Haikyu!! e My Hero Academia.

Alle loro spalle ci sono tutti gli altri, tra cui i protagonisti di due delle tre nuove serie di Weekly Shonen Jump, Mori King e Bone Collection. La settimana prossima arriverà il primo capitolo di Time Paradox Ghost Writer ma anche la conclusione di Demon Slayer, il successo più esplosivo degli ultimi anni.