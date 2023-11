Torna Zom100, l'anime si prepara al gran finale di dicembre: tre episodi in uno

Grande protagonista della stagione estiva 2023 con nove episodi che hanno incantato e ispirato il pubblico, dal mese di settembre Zom 100: Bucket List of the Dead è entrato in pausa a tempo indeterminato. La situazione sta però per cambiare. C'è una data per il ritorno di Akira e di Zom 100 Bucket List of the Dead.

Con la sua storia, Akira di Zom 100 è diventato un faro per i giovani. La produzione della serie animata, seppur convincente sotto tutti i punti di vista, è stata afflitta da una costante, ritardi nella pubblicazione degli episodi. Ciò, fino alla nona puntata, quando BUG FILMS ha deciso di sospenderne la trasmissione per cercare di risolvere i problemi di produzione interni.

Questa situazione d'incertezza, che si è prorogata per quasi due mesi, pare finalmente si sia sbloccata. Nella giornata odierna, attraverso un comunicato diffuso sul sito web ufficiale e sulle piattaforme social media dell'anime, lo studio d'animazione ha comunicato la data di ripresa di Zom 100.

Ringraziando i fan per il supporto costante e scusandosi per i disagi causati, è stato rivelato che gli ultimi tre episodi di Zom 100 Bucket List of the Dead arriveranno entro la fine dell'anno. Le puntate 10-11-12 dell'anime verranno trasmesse il 25 dicembre in simulcast streaming su Crunchyroll.