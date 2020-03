Tornano le avventure dei maghi di Fairy Tail in Italia su Rai Gulp

Nonostante gli alti e bassi di una sceneggiatura non proprio eccelsa, Fairy Tails è riuscito ad appropriarsi di una fetta ingente di pubblico da tutto il mondo, grazie a una carrellata di personaggi stravaganti e una serie di combattimenti affascinanti. Sarete ben lieti, dunque, di sapere che l'anime sta per tornare anche in Italia.

Nonostante in patria l'anime sia ormai terminato da diversi mesi, nel Bel Paese la serie è ancora lontana dalla sua conclusione. Ad ogni modo, il canale televisivo nostrano Rai Gulp, con un comunicato diffuso sui propri social network e che potete rintracciare in calce alla notizia, ha confermato il ritorno di Fairy Tail in televisione. Non è stato comunicato se saranno distribuiti nuovi episodi, ma è strettamente probabile che il canale si limiterà a riprodurre le repliche della serie.

Ad ogni modo, l'appuntamento con Fairy Tail è fissato al 3 aprile. Tuttavia, la scelta dell'emittente ha già avuto modo di destare un po' di polemiche da parte dei fan circa l'orario di trasmissione degli episodi, previsti ogni giorno in tarda serata alle 23:55 e dunque non accessibile alla stragrande fetta di utenza.

Ne approfittiamo, infine, per ricordarvi che il creatore di Fairy Tail è a lavoro su 4 nuovi progetti. E voi, invece, seguirete l'anime su Rai Gulp? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.