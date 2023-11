Tornano i Gundam: annunciato l'anime di Iron Blooded Orphans Urdr-Hunt

Per gli appassionati di mecha, e in particolare del longevo franchise di Gundam, è arrivato un annuncio a sorpresa. Il team di animatori e artisti che ha lavorato nel 2015 all’anime Iron-Blooded Orphans ha infatti presentato tramite un breve video promozionale il ritorno della serie con un sequel. Vediamo tutte le informazioni condivise.

La comunicazione riguardante la produzione di un nuovo progetto animato è arrivata oggi, 8 novembre 2023, quando le pagine social ufficiali dell’anime Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans hanno rilasciato il trailer che potete vedere in fondo alla pagina. Il video, della durata di circa un minuto, presenta rapidamente tutti i personaggi principali della storia, mostrando anche scene d’azione, rese alla perfezione e con un’ottima qualità da parte di Sunrise, lo stesso studio che qualche anno fa aveva curato la prima serie.

Intitolato Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans Urdr Hunt il nuovo progetto è basato sull’omonimo videogioco pubblicato nel gennaio del 2019, ma questo è tutto ciò che è stato confermato al momento in cui stiamo scrivendo l’articolo. Non è, infatti, chiaro se si tratterà di un’altra serie anime, probabilmente composta da 25 episodi come le precedenti, o di un film, o persino di un OVA. Per ora, basandoci sul materiale mostrato e sulla partecipazione di Tatsuyuki Nagai, una delle figure centrali di Sunrise di cui ha diretto molte serie anime, come regista delle scene animate presenti nel videogioco del 2019, possiamo aspettarci un’opera suddivisa in episodi o puntate.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come di consueto nei commenti. In conclusione, ricordiamo che Bandai Namco ha mostrato il progetto di Gundam per l’EXPO 2025.