Tornano i muscoli di Kinnikuman nel trailer del nuovo anime

Il 2024 si prospetta un anno eccezionale per gli appassionati di manga e anime. i fan di Kinnikuman, in particolare, potranno finalmente celebrare il 40° anniversario dell'anime tratto dalla geniale mente di Yudetamago. Per celebrare questa ricorrenza, lo studio Production IG sta lavorando ad una serie animata completamente nuova.

Negli ultimi giorni sono arrivate alcune novità rispetto all'ultimo aggiornamento sulla serie di Kinnikuman. Oltre al nuovo trailer, che trovate in cima a questa news, è stato annunciato che il protagonista della serie avrà un altro doppiatore, Mamoru Miyano, noto per aver doppiato personaggi iconici come Light in Death Note e Rintaro in Steins;Gate.

Akira Kamiya, lo storico doppiatore del personaggio, non verrà affatto escluso dal progetto, ma continuerà a far parte della serie assumendo due ruoli secondari, ovvero Mayumi Kinniku, il padre di Kinnikuman - anche chiamato King Kinnikuman - e il Prince Kamehame.

Il breve trailer di Kinnikuman, dalla durata di soli 45 secondi, mostra il nostro King Muscle consolare un ormai sconfitto Terryman e congratularsi per l'ottimo lavoro svolto durante il combattimento. Successivamente, alcune brevi sequenze offrono uno sguardo da vicino ai personaggi e ai loro rispettivi doppiatori.

Kinnikuman tornerà ufficialmente nel 2024, esattamente 18 anni dopo l'ultima messa in onda della precedente serie animata. Per quanto riguarda il manga originale, invece, esso si è concluso nel 1987: il suo revival, dal titolo "Ultimate Muscles", è iniziato nel 2004 ed è terminato ufficialmente nel 2011.