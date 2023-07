Tornano ONE PIECE e Naruto! Le nuove puntate doppiate in italiano in arrivo su Italia 2

L'estate in casa Mediaset si farà bollente. Attraverso i palinsesti presentati dal network televisivo che ha sede a Milano arrivano buone notizie per tutti gli appassionati. I nuovi episodi doppiati in italiano di ONE PIECE e Naruto Shippuden arriveranno molto presto.

Come da tradizione Mediaset anticipa i tempi presentando, durante l'estate, i palinsesti per la stagione autunnale. Nelle ultime ore sono stati dunque tolti i veli al palinsesto di Italia 2, che come da diverso tempo a questa parte si riconferma la casa degli anime per gli appassionati italiani.

Mediaset conferma che a settembre 2023 proseguirà il doppiaggio italiano di ONE PIECE. La trasmissione degli episodi in italiano inediti è giunta al termine lo scorso febbraio, con il regista che prometteva un'attesa davvero breve. La localizzazione italiana della Saga di Dressrosa di ONE PIECE riprenderà con il doppiaggio delle puntate dalla 674 in poi. Anche questa volta il doppiaggio italiano dovrebbe riguardare un blocco di circa una quarantina di episodi.

Il secondo annuncio di Mediaset ha invece un sapore speciale. Dopo un lungo periodo d'assenza, anche Naruto Shippuden tornerà con il doppiaggio di episodi ancora inediti. La localizzazione riguarderà quella che Mediaset considera come la decima stagione della serie, quella dello Tsukuyomi Infinito. Vi ricordiamo che il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden si fermava nel 2021 in concomitanza con la fine della saga dedicata a Obito Uchiha. Difficilmente le due serie verranno portate avanti in contemporanea, per cui l'attesa per l'uscita dei nuovi episodi di Naruto Shippuden dovrebbe essere più lunga.