Tornano le profezie di ONE PIECE: le Armi Ancestrali destano sempre preoccupazione

Già da tempo i lettori delle avventure di Monkey D. Rufy sono venuti a conoscenza dell'esistenza della Armi Ancestrali. Mezzi distruttivi, intorno a loro si sono più volte sviluppati diversi elementi della trama, come ad Alabasta e all'Isola degli Uomini Pesce. Ora, nel flashback di Roger raccontato in ONE PIECE, tornano insieme a una profezia.

Durante il viaggio di Oden alla scoperta del mondo, il samurai si è unito a Roger nella traversata verso l'isola misteriosa su cui nessuno ha mai messo piede. Tra le varie mete toccate dalla Oro Jackson c'è l'Isola degli Uomini Pesce, teatro di diversi scontri tra Rufy e Hody Jones anni dopo. Qui la ciurma viene subito a contatto con Nettuno, da poco eletto re, che li redarguisce convinto che saranno loro a causare il disastro profetizzato.

Roger non sarà il colpevole, ma grazie a questo piccolo evento si scopre che la piccola Shirley, di soli tre anni, sta già avendo premonizioni sul futuro. Qui svelerà che il re avrà una figlia sirena, ma che questa sirena sarà anche l'Arma Ancestrale Poseidon. Roger ignorerà per gran parte tutto ciò che accade sull'isola essendo interessato solo al Road Poignee Griffe che si trova nella foresta, ma tutto ciò sarà ritrovato poi anni dopo quando sarà Rufy a mettere piede sull'isola che segna la metà della Rotta Maggiore di ONE PIECE.

Oden Kozuki proseguirà il viaggio con Roger anche dopo il capitolo 967 di ONE PIECE fino a osservare anche i suoi ultimi momenti o adesso tornerà finalmente a Wanokuni?