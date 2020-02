Tornano Xeno Goku e Xeno Vegeta: confermati in Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission

Super Dragon Ball Heroes è una serie animata a scopo promozionale, pertanto non ha mai nascosto la sua non canonicità. Per questo in vari episodi abbiamo potuto vedere scontri impossibili da realizzare secondo i dettami dell'opera originale e tanti personaggi inediti con poteri assurdi. Tra questi personaggi ci sono anche Xeno Goku e Xeno Vegeta.

Il duo di saiyan Xeno appartiene a un'altra linea temporale e, per essere differenziati da quelli che possiamo definire i Goku e Vegeta originali, hanno ricevuto nuovi vestiti in Super Dragon Ball Heroes. Con la conclusione della prima stagione, non si sapeva se i due sarebbero tornati in primo piano anche nella serie che a breve farà il suo esordio.

Invece è stata confermata la presenza di Xeno Goku e Xeno Vegeta anche in Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission. I fan potranno quindi essere sicuri di rivedere la nota trasformazione del Super Saiyan 4, forma iconica aggiunta ormai diversi anni fa da Dragon Ball GT.

In Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, gli eroi dovranno fare i conti con uno strano evento, il "big bang" del multiverso. La Pattuglia Temporale, di cui fanno parte i due Xeno, tornerà e investigherà su questo fenomeno particolare, dando vita a nuovi epici scontri. L'esordio della nuova avventura di Dragon Ball è prevista per marzo. Non perdetevi il trailer di Big Bang Mission.