Tornare sulla Luna? Senku di Dr. Stone si candida come astronauta per la NASA

Il satellite naturale della Terra, musa ispiratrice di poeti e fedele compagno del nostro Pianeta, è una meta da sempre ambita dal settore scientifico e tecnologico. Ovviamente, per tornare sulla Luna servono astronauti e chi più di Senku, il protagonista di Dr. Stone, è ideale per prendere parte al Progetto Artemis?

Le missioni spaziali non hanno semplicemente un mero valore scientifico o di scoperta di ciò che ci circonda, ma hanno valenza soprattutto nel settore tecnologico. Il progresso innescato dalla NASA in competizione con la Russia, culminato nello sbarco sulla Luna dell'Apollo 11, ha permesso la nascita di quei processori e modelli tecnologici che fanno oggi parte della vita di ciascuno di noi.

A tal proposito, il colosso statunitense ha già iniziato a cercare nuovi astronauti per il Progetto Artemis, invitando gli interessati a partecipare alle procedure di selezione. Il profilo Twitter ufficiale di Dr. Stone ha colto la palla al balzo per proporre alla NASA il proprio protagonista, il geniale Senku. Anche in risposta al cinguettio dell'agenzia aerospaziale è possibile notare come centinaia di fan abbiano proposto l'ingaggio di personaggi inerenti al mondo immaginato da Riichiro Inagaki e Boichi.

L'esilarante risposta del profilo ufficiale di Dr. Stone ha riscosso un fortissimo apprezzamento da parte dei fan, che hanno trovato in Senku un bizzarro ma perfetto astronauta per una missione spaziale importantissima. E voi, invece, cosa ne pensate di questa ironica proposta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.