È tornato Dragon Ball Super! Ecco quando andrà in onda e su che canale tv vederlo

Dragon Ball Super è tornato, con tanto di doppiaggio italiano e doppi episodi! Come previsto, l'anime riprenderà con la messa in onda dell'episodio 116, l'atteso scontro tra Goku e la Saiyan dell'Universo 6 Kefla. Andiamo ora a scoprire a che ora andranno in onda i nuovi episodi e su che canale tv potrete vederli.

L'appuntamento per gli episodi 116 e 117 è per sabato 7 settembre 2019 alle ore 9:35 e 10:05 del mattino su Italia 1. Le due puntate riprenderanno esattamente dalla brusca interruzione di sei mesi fa e saranno doppiate in italiano.

Per quanto riguarda gli episodi 118 e 119, questi andranno in onda domenica 8 settembre 2019 allo stesso orario sempre su Italia 1. Dopo la trasmissione di queste quattro puntate rimarranno ancora 12 episodi a separarci dal finale, trasmesso per la prima volta in Giappone nel primo terzo del 2018.



Di seguito potete leggere la sinossi degli episodi di domani e dopodomani:

Dragon Ball Super - Episodio 116: "Segni di un grande cambiamento! L'enorme esplosione dell’Ultra Istinto!": "Dopo una battaglia ai limiti con Kefla, Goku riesce ad utilizzare nuovamente l'Ultra Istinto, l'abilità che anche gli Dei faticano a controllare. In risposta a ciò un ulteriore potenziamento si scatena in Kefla".

Dragon Ball Super - Episodio 117: "La grande sfida dell'amore! Gli Androidi contro il secondo Universo!": "Dopo aver usato tutto il suo potere con l’Ultra Istinto, Goku viene preso di mira da Ribrianne e dai guerrieri dell’Universo 2. Mentre Goku subisce i loro colpi, C17 e C18 vanno in suo aiuto".

Dragon Ball Super - Episodio 118: "Un altro Universo scompare!": "Gohan e Piccolo combattono contro i guerrieri del 6 Universo Saonel e Pirina, i quali attaccano disperatamente ricorrendo al meglio delle loro possibilità! : Freezer intanto prova ad attaccare Zarbuto e i suoi compagni di squadra".

Dragon Ball Super - Episodio 119: "Inevitabile? La furia dell'attacco invisibile!!": "Nell'Arena, la battaglia tra Vegeta del Settimo Universo e Catopersa del Terzo Universo sembra essere prossima alla fine, ma prima che lo scontro si concluda qualcosa sembra prendere di sorpresa Catopesra. Vegeta e Gohan si trovano dunque di fronte ad un nuovo avversario".

Vi ricordiamo che Dragon Ball Super si concluderà col doppio episodio di domenica 29 settembre, sempre che Mediaset non decida di ritornare alla programmazione singola. Per quanto riguarda il sequel della serie invece, vi rimandiamo alla recente news su Dragon Ball Super 2.