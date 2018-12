Tornato sulle pagine di Avengers, Phil Coulson appare molto cambiato!

Phil Coulson è finalmente tornato in azione, ma sembra che l’agente sia cambiato molto rispetto all’ultima volta in cui è stato visto operare all’interno dell’Universo Marvel. In particolare, si direbbe che adesso Phil abbia sviluppato un forte odio verso i supereroi...

Come i fan ricorderanno, Phil “Cheese” Coulson era un ranger degli Stati Uniti che ha lottato in Afghanistan al fianco di Marcus Johnson. Quando la madre dell’amico è deceduta, i due sono tornati in America, dove Coulson ha scoperto che Marcus era in realtà il figlio di Nick Fury. In seguito, quando lo stesso Marcus ha preso il nome di suo padre e ha deciso di seguirne le orme, entrambi sono divenuti degli Agenti dello SHIELD.

Successivamente Coulson ha continuato a prestare servizio nello SHIELD finché l’organizzazione non è finita sotto il controllo di Steve Rogers, che al tempio era un doppio agente dell’HYDRA. Proprio Phil è stato il primo a sospettare il doppio gioco del Capitano, di conseguenza ha incaricato il letale Deadpool di sistemare la faccenda; sfortunatamente, però, il mutante ha scelto di fidarsi del Supremo Comandante dell’HYDRA e ha invece assassinato lo stesso Phil Coulson.

Alla fine gli eroi di casa Marvel Comics hanno sconfitto e rovesciato l’HYDRA con l’aiuto del vero Captain America, che da allora hanno avuto qualche problema col governo degli Stati Uniti. La precedente situazione ha infatti costretto la più potente nazione del mondo a formare una propria squadra di supereroi: lo Squadrone Supremo d’America.



Al comando del suddetto team vi è proprio Coulson, misteriosamente tornato in vita e piuttosto cambiato rispetto un tempo. Se in passato idolatrava ed era ossessionato dai supereroi, oggi Phil, che è stato tradito e assassinato dai suoi idoli, ha dato loro una nuova interpretazione. “Li ho adorati. Tutti loro, anche quelli di cui non avete mai sentito parlare. Un po’ troppo anche. Quando ero bambino facevo delle schede, segnandovi i loro poteri e le mie supposizioni circa le loro origini. Ho speso così tanti soldi nel corso degli anni… per delle carte vintage di Capitan America. Che imbarazzo.” ha spiegato Phil.



“I supereroi non sono più i miei idoli, sono cresciuto…. circa cinque secondi prima di morire. Tutta quella adorazione mi è esplosa attraverso la ferita di proiettile sul petto. Ma dovrei essere grato anch’io, perché se non fossi morto nel mezzo di una ridicola guerra fra supereroi non avrei mai visto la luce. Non sarei dove sono oggi, con la forza e la convinzione necessaria per compiere quanto va fatto, pur di proteggere questa nazione.”

In seguito, Coulson ha dato dello “sbruffone” a Tony Stark / Iron Man, definendo Captain America un traditore. E per sottolineare il proprio odio verso i supereroi, ha persino bruciato le carte da collezione del suo storico idolo, Steve Rogers. E voi, cosa ne pensate del nuovo Coulson introdotto sulle pagine di Avengers?