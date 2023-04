E se ci fosse ora il Torneo del Potere di Dragon Ball Super? Come andrebbe dopo Super Hero

Il Torneo del Potere è stato l'evento culminante di Dragon Ball Super. L'anime prima e il manga poi si sono concentrati su questa lunga battaglia che ha visto contrapporsi tantissimi universi, ad eccezione dei quattro più forti, in una dura guerra per la sopravvivenza. Alla fine, tutto è tornato normale grazie al desiderio di C17.

Non è stato semplice raggiungere la vittoria. L'intervento di Goku e Freezer ai danni di Jiren è arrivato al termine di una lunghissima battaglia estenuante, con i guerrieri che comunque non sono riusciti davvero a imporsi. Il Torneo del Potere però è avvenuto diverso tempo fa, ora i protagonisti sono più forti. Goku ha migliorato l'Ultra Istinto, arrivando finalmente alla forma perfetta durante la saga di Molo e di Granolah; Vegeta è riuscito a utilizzare l'Ultra Ego, anche se ancora deve imparare a padroneggiarlo pienamente; sul finire della saga di Granolah ha fatto il suo debutto anche Black Freezer, la temibile forma aggiuntiva del sovrano galattico; con la fine della saga di Dragon Ball Super: Super Hero arriverà anche il momento di Orange Piccolo e Gohan Beast.

Con questi cinque guerrieri, come sarebbe andato il Torneo del Potere? Sicuramente sarebbe stato molto, ma molto più agevole per tutti i protagonisti dell'universo 7. Tutti i loro scontri sarebbero stati in discesa e, di conseguenza, sarebbe stato semplice accerchiare Jiren in un cinque contro uno che avrebbero portato alla sua sconfitta. Di certo anche i nemici sono migliorati, ma nessuno di loro, oltre il guerriero alieno, aveva le possibilità di migliorare ulteriormente o di trasformarsi.

Ci sarà un nuovo Torneo del Potere in Dragon Ball Super? E i protagonisti riusciranno a farcela anche stavolta?