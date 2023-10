Tornerà Cooler in Dragon Ball Super? La teoria che lo collega a Freezer

Ci sono tanti personaggi nella serie di Dragon Ball che hanno, per anni, intrattenuto lettori e spettatori. Con la nuova linea produttiva intrapresa nel nuovo millennio, mano mano vengono introdotti personaggi che un tempo non erano canonici. Broly e Gogeta in Dragon Ball Super: Broly insegnano, ma magari ci saranno altri personaggi in arrivo.

La teoria propone un collegamento tra l'introduzione di Freezer in "La resurrezione di 'F'" e Cooler. Freezer utilizzò i suoi scagnozzi come sparring partner, in particolar modo Tagoma, che finì per diventare un vero e proprio punching ball costretto a subire gli attacchi dell'imperatore galattico. In questo modo, Freezer migliorò e sbloccò col tempo la sua forma di Golden Freezer. Ovviamente, per migliorarsi, Freezer ha bisogno anche di combattere con persone al suo livello.

Per questo l'allenamento per diventare Black Freezer effettuato nella stanza dello spirito e del tempo sconosciuta in Dragon Ball Super potrebbe aver costretto il sovrano alieno a trovarsi un nuovo sparring partner. Considerata la forza raggiunta da Freezer, in particolar modo nel suo stadio Golden, è necessario un avversario davvero potente, e chi meglio di un personaggio forte e che lo può conoscere bene come suo fratello Cooler? Questo potrebbe portare Cooler nella saga di Dragon Ball Super e anche spiegare già la sua forza ed eventuali trasformazioni che potrebbe aver raggiunto o che sfodererà in un futuro più lontano.

E voi vorreste vedere Goku e Vegeta VS Freezer e Cooler in Dragon Ball Super come hanno fatto in Super Dragon Ball Heroes?