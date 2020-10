Torneranno gli Oozaru in Dragon Ball Super con le prossime saghe?

Per tutto il manga di Dragon Ball abbiamo fatto più volte la conoscenza degli Oozaru, ovvero quelle forme di scimmie giganti (tra l'altro Oozaru significa proprio scimmia gigante) che si verificano quando i saiyan osservano la luna piena e la loro coda è intatta. L'innesco della trasformazione c'è stato più volte nel corso della saga.

Tuttavia questi sono praticamente scomparsi alla fine della saga dei saiyan. Dragon Ball Super potrebbe mai riportare gli scimmioni con la potenza spropositata in campo? Al momento, Goku e Vegeta hanno perso la loro coda e non sappiamo se ricrescerà mai. Lo stesso vale per Gohan, mentre Goten e Trunks non sono mai stati visti con la famosa appendice saiyan.

Considerato che l'apice di potenza per i saiyan, tra trasformazioni super e divine, è stato raggiunto, riportare in auge gli Oozaru permetterebbe di esplorare nuove vie: potremmo immaginare un Goku super saiyan in questa forma, oppure il raggiungimento di un nuovo stadio di trasformazione con un processo simile a quello che avvenne in Dragon Ball GT. Difficile che il Super Saiyan di quarto livello esordisca in Dragon Ball Super, considerato che al momento l'Ultra Istinto simboleggia l'apice della potenza, ma mai dire mai quando si parla del franchise delle sette sfere.