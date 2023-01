Una torta su Marin Kitagawa è orribile: fan di My Dress-Up Darling diventa virale

Square Enix ha fatto centro pubblicando il nuovo lavoro della mangaka Fukuda, Sono Bisque Doll wa Koi o Suru, conosciuto soprattutto con il titolo internazionale My Dress-Up Darling. Spinto dall'anime che è stato pubblicato a inizio 2022 sulle reti nipponiche ma anche dai servizi streaming di tutto il mondo, i personaggi sono diventati virali.

Marin Kitagawa ha stravinto le classifiche di popolarità dei personaggi di quel periodo, confermando che è stata lei principalmente a trainare l'anime. La gal aspirante cosplayer che tira dentro questo mondo anche il timido compagno di classe Wakana Gojo è al centro ormai da tempo dei desideri dei fan di My Dress-Up Darling. E non ci sono soltanto i cosplay e i disegni a fare scalpore su questo personaggio.

My Dress-Up Darling è diventato virale anche in Messico, e lì c'è un appassionato in particolare che, per festeggiare a dovere i suoi 24 anni, ha deciso di farsi preparare una torta con sopra raffigurato il volto di Marin Kitagawa. Su un gruppo Facebook, l'utente afferma di aver chiesto a un negozio della linea di supermercati Soriana di realizzare una torta per il suo compleanno, inviando un'immagine di Marin Kitagawa da realizzare come disegno.

"Oggi compio 24 anni ed è da quando ero bambino che non vedevo l'ora di compierli. Pensavo di meritarmi una torta speciale con un'immagine disegnata. Ho mandato come incarico Marin Kitagawa e mi hanno consegnato questa porcheria". Come si vede nell'immagine in basso, il disegno tecnicamente commestibile non ha niente a che vedere con il personaggio dell'anime.

Ovviamente ciò ha scatenato una serie di commenti sia positivi che negativi, tra chi se la prende con il lavoro svolto dalla linea di supermercati, con qualcuno che commenta causticamente dicendo che "il disegno è stato svolto dall'autore de L'Attacco dei Giganti", a chi si lamenta con il fan che ha chiesto un'idiozia per i suoi 24 anni e che dovrebbe crescere. Di certo però questo sottolinea quanto il personaggio abbia fatto conquiste, mentre le vendite di My Dress-Up Darling continuano a crescere.