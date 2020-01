Tortura e prigionia la fanno da padrone nell'ultima puntata di Boruto

Quella di Boruto: Naruto Next Generations è un'epopea che nonostante la grande attenzione mediatica ricevuta, ha sempre diviso i fan, in particolar modo per un mood generale decisamente più tranquillo e rilassato rispetto a quanto visto nella serie originale, che di fatto era un tripudio senza fine di combattimenti.

I tempi sono insomma cambiati e le varie puntate pubblicate non sempre hanno convinto il pubblico - senza contare che la decisione di realizzare intere stagioni di Boruto Naruto Next Generations slegate dal manga hanno portato alla luce ancor più malcontento -, ma qualcosa sembrerebbe essersi infine mosso nella direzione giusta, almeno per coloro i quali cercavano "vecchie emozioni".

Infatti, nel corso dell'ultima puntata di Boruto: Next Generations, per la precisione la 139, è stato svelato che la nonostante i tempi di pace giunti insieme a Naruto, esiste ancora un attivissima Unità per la Tortura e le Interrogazioni. Con l'arrivo di Ibiki nel corso dell'episodio, è stato infatti rivelato che il nostro torturatore si diletta ancora nella non propriamente nobile arte del far parlare i prigionieri a qualsiasi costo. Come se ciò non fosse abbastanza, tra l'altro, Ibiki ha inoltre confermato di trovarsi nel pieno del suo "lavoro", una dichiarazione che ha generato molta curiosità tra i fan.

Ora sono infatti molti gli spettatori che si domandano quali prigionieri siano stati catturati e, soprattutto, se la cosa andrà in qualche modo a impattare sulle future vicende narrate. Insomma, nonostante Naruto abbia apportato importante modifiche Villaggio della Foglia, molte delle usanze e tradizioni che ne hanno contraddistinto l'esistenza sono ancora in vigore, comprese quelle più oscure.

Giusto recentemente, inoltre, alcuni fan hanno messo in mostra il design che avrebbero voluto vedere per Naruto all'interno di Boruto Naruto Next Generations.