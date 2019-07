Toshiro Hitsugaya di Bleach sta per ottenere un suo Nendoroid

Anche ad anni di distanza dalla sua conclusione, ci sono molti appassionati di manga e anime che ricordano Bleach con nostalgia. I fan della serie scritta e disegnata da Tite Kubo ancora non demordono e vorrebbero un anime che concluda la storia, ma intanto devono accontentarsi di diversi progetti collaterali tra videogame, light novel e Nendoroid.

Toshiro Hitsugaya è uno dei personaggi più amati di Bleach, come testimoniano le numerose illustrazioni sparse per la rete. Tuttavia, il capitano della decima divisione del Gotei 13 finora non aveva mai ricevuto una action figure Nendoroid, quel genere di modellini che ritrae i personaggi in versione chibi. Come ha mostrato l'utente Gimpy_72 su Reddit, è arrivato un prototipo del Nendoroid di Hitsugaya, che potete vedere in calce.

Naturalmente il personaggio è ancora grezzo poiché deve ancora ricevere il via libera per la colorazione e poi produzione. Tuttavia, è probabile che non ci saranno problemi per la messa in commercio di questa nuova statuetta. Hitsugaya andrà ad affiancare il protagonista Ichigo Kurosaki nella linea Nendoroid ispirata a Bleach. Vi piace questa nuova action figure e la acquisterete una volta disponibile sul mercato?

Intanto, Tite Kubo potrebbe tornare su Weekly Shonen Jump a fine anno, nonostante non ci sia stata ancora una conferma diretta da parte della redazione o dal mangaka interessato.