Il Mio Vicino Totoro: 'avvistato' un Totoro molto speciale all'estremo nord del Giappone

Molti dei film prodotti dallo Studio Ghibli sono legati alla natura e alle creature, spesso magiche, che la abitano, tra cui si trova Totoro, una specie di orso-procione che nel film Il mio vicino Totoro ricopre un ruolo fondamentale come guardiano della foresta, e che di recente è stato omaggiato con uno straordinario pupazzo di neve.

Dopo la nevicata che il 6 gennaio 2022 ha investito lo storico Museo Ghibli, donando al luogo un’atmosfera quasi onirica e sovrannaturale, sull'isola di Hokkaido, all’estremo nord del Giappone, è stato avvistato un grande pupazzo di neve ritraente proprio Totoro. A trovare l’incredibile scultura è stato il regista giapponese Masami Obari, conosciuto principalmente per l’OAV Toshinden e per i suoi lavori come mecha designer.

Considerato il periodo delle feste, Obari si trovava nei pressi della pista da scii di Furano, ed è proprio lì che ha incontrato una sottospecie di Totoro, come specifica nel post condiviso sulla sua pagina Twitter ufficiale e che trovate in fondo alla pagina. Nella foto riportato si nota un pupazzo di neve, piuttosto grande, perfettamente modellato sul design del magico Totoro.

