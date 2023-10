Il mio vicino Totoro: il cortometraggio sequel verrà proiettato al Ghibli Park

Forse non molti conosceranno il cortometraggio Mei to Konekobasu, ossia Mei e il piccolo Gattobus, un sequel spin-off del noto film Il mio vicino Totoro di Hayao Miyazaki. Il noto corto non è stato mai pubblicato in Italia e non è disponibile in home video, ma è un'esclusiva del Ghibli Museum, a Tokyo.

Per la prima volta il breve spin-off de Il mio vicino Totoro verrà proiettato per i fan presenti al parco a tema dello Studio Ghibli, un evento più unico che raro. Per decenni, l'unico posto in cui poter vedere il noto cortometraggio è stato proprio il Museo Ghibli, nella sua sala di proiezione apposita.

Ben 14 anni dopo l'uscita nelle sale di Il mio vicino Totoro, lo studio ha prodotto nel 2002 l'anime col titolo Mei and the Baby Catbus, chiamato anche "Mei and the Kittenbus". Oltre ad essere stato sempre scritto e diretto da Hayao Miyazaki, lo stesso regista ha lavorato per il doppiaggio del piccolo Gattobus.

In poco meno di 14 minuti, Mei and the Kittenbus racconta la storia di un piccolo Gattobus, l'autobus a forma di gatto che vediamo fra i personaggi principali de Il mio vicino Totoro, che intraprende un viaggio assieme alla bimba Mei. La loro avventura in una grande quanto misteriosa foresta li porterà a conoscere diverse creature magiche, fino ad arrivare al cospetto del più anziano dei Gattobus.

Ovviamente, una delle speranze dei fan di tutto il mondo è che questo meraviglioso cortometraggio possa un giorno arrivare anche all'estero. Tornando a parlare de Il mio vicino Totoro, lo Studio Ghibli ha reso di nuovo disponibili gli oggetti più richiesti del loro intero merch. Si tratta di un prodotto particolarmente utile, soprattutto in Giappone: un pezzo che non può mancare nelle case nipponiche.

Riguardo le ultime notizie dello Studio Ghibli, in vista dell'uscita de Il ragazzo e l'airone in Francia, il produttore Toshio Suzuki ha parlato di Miyazaki e della sua carriera rivelando chi, secondo la sua personale opinione, potrebbe superare il noto regista.