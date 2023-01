Il Mio Vicino Totoro: l'icona di Studio Ghibli riceve un servizio da tè ufficiale

Nel settore dell’animazione lo Studio Ghibli rappresenta ormai un punto di riferimento, grazie soprattutto a opere memorabili come La Città Incantata, Si Alza il Vento, e Il Mio Vicino Totoro. Totoro, oltre ad essere parte del logo ufficiale dello studio, è uno dei personaggi più amati dalla community, e stavolta è tornato in una forma diversa.

Come spesso avviene per qualunque grande produzione o serie che raggiunge un certo livello di popolarità, i fan tendono a richiedere merchandise per arricchire le loro collezioni, e per gli appassionati dello Studio Ghibli molte volte risulta difficile accaparrarsi in tempo prodotti ufficiali o realizzati su licenza. L’ultima aggiunta al merchandise ufficiale dello studio deriva da una collaborazione con Hasamiyaki Ceramics e consiste in un simpatico servizio da tè a tema Totoro.

Disponibili in tre varianti, ovvero mikan (arancione mandarino), riso integrale all’aroma di patata dolce (marrone) e corn tea, le collezioni presentate, che potete vedere nelle immagini in calce, sono già prenotabili sullo store online di Donguri Kyowakoku. Ogni pezzo ha il suo prezzo specifico: la teiera con simpatici disegni dedicati a Totoro viene venduta a 9680 yen, 69,50 euro, il piccolo vassoio per snack 2860 yen, circa 20 euro, la tazza da tè 1980 yen, 14 euro, e il piccolo misurino a forma di Totoro 990 yen, 7 euro. Inoltre, in ogni contenitore, venduto al prezzo di 2484 yen, 17 euro, saranno contenute 8 bustine di tè verde.

Cosa ne pensate di questo simpatico servizio da tè ufficiale dedicato a Il Mio Vicino Totoro? Ditecelo con un commento qui sotto. Per finire, vi lasciamo alle dure parole di Miyazaki per l’uso di IA nell’animazione, e ricordiamo che grazie a Lucky Red nel 2023 alcuni film dello Studio Ghibli torneranno nelle sale italiane.