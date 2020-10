Il mio vicino Totoro: il mago dei cosplay low cost omaggia anche lo Studio Ghibli

Tra i team più famosi e apprezzati all'interno della nostra ricca industria, figura in bella vista il ben noto Studio Ghibli, società che nel corso di questi lunghi decenni si è imposta con forza nell'immaginario collettivo divenendo una delle più importanti colonne portanti nell'ambito della cinematografia animata.

Effettivamente, ripensando alle varie produzioni che hanno preso forma grazie alle menti dello Studio Ghibli, e facile imbattersi in opere rivelatisi capaci di conquistarci per le loro storie magiche e fiabesche, per i loro personaggi magnificamente caratterizzati e per uno stile di disegno tanto splendido quanto ben riconoscibile. Il successo riscosso dal team è evidente e sul web sono milioni i fan che non perdono mai occasione per elogiarne il lavoro, come visionabile anche dagli innumerevoli cosplay e dalle fan art a tema che continuano a popolare i social.

Ebbene, tra i tanti ha deciso di farsi avanti anche una nostra vecchia conoscenza, ovvero lowcostcosplayth, ragazzo divenuto famoso in tutto il mondo grazie ai suoi innumerevoli cosplay, tutti caratterizzati da un unico elemento, l'essere il quanto più a basso costo possibile. Il cosplayer ha infatti deciso di dar forma a un proprio lavoro dedicato a Il mio vicino Totoro che, come visionabile dalle immagini poste a fondo news, è stato realizzato sfruttando solo qualche dolciume, con un risultato finale tanto convincente quanto divertente che ha saputo guadagnarsi gli elogi di un vastissimo pubblico.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che in questo 2020 proprio Il mio vicino Totoro ha spento la sua 32° candelina.