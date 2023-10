Il mio vicino Totoro è ancora il miglior film anime pensato per bambini?

Il mio vicino Totoro è un film perfetto per introdurre i bambini nel mondo degli anime, dal momento che ha una trama tagliente che mischia dolcezza, pericolo, meraviglia e dolore. A differenza de La città incantata, che potrebbe risultare angosciante per i più piccoli, sa essere dolce e giocoso ed è un film piacevole per tutte le età.

Dal 1988 in poi, ossia dalla data del suo primo debutto al cinema, Il mio vicino Totoro è stato fonte d'ispirazione di numerosi lungometraggi. Ma esiste qualche film che è riuscito a superare l'iconicità di Totoro? Anche se non è possibile dare una risposta certa, sicuramente è un'opera tutt'oggi godibile e attuale. Analizziamo perché il film di Hayao Miyazaki è ancora il miglior film da presentare ai bambini.

La storia segue il difficile cambiamento che devono vivere le due bambine protagoniste Mei e Satsuki. Dopo essersi trasferite in un nuovo paesino di campagna per essere più vicine a loro madre, ricoverata in un ospedale lì vicino, devono fare i conti con la loro nuova vita. Grazie all'incontro con lo spirito della foresta Totoro, riusciranno a viversi un'avventura ricca di meraviglie da vedere.

Il film prosegue con leggerezza, mostrando le vulnerabilità di queste bambine mista alla dolcezza degli spiriti della foresta e tanti altri personaggi mistici. Lo stesso Hayao Miyazaki, regista del noto lungometraggio, aveva affermato nel suo libro "The art of Il mio vicino Totoro" che voleva che il film "intrattenesse e toccasse i suoi spettatori, ma rimanesse con loro anche dopo, quando il film avrebbe definitivamente lasciato i cinema". Il maestro dello Studio Ghibli è sicuramente riuscito nel suo intento, poiché ancora oggi ci godiamo questo meraviglioso film.

Pochi di voi sapranno che esiste un cortometraggio speciale de Il mio vicino Totoro, un breve sequel in cui viene mostrata l'avventura di Mei e un piccolo Gattobus. Ad oggi, i gadget ufficiali de Il mio vicino Totoro sono fra i preferiti dei fan giapponesi e vanno a ruba in men che non si dica.